В Челябинской области завершили эвакуацию жителей с мест, где горят леса

Завершена эвакуация людей на юге Челябинской области, где бушуют пожары. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, поезд выехал в Карталы в пункт временного размещения.

“Сильный шквалистый ветер способствует быстрому распространению пожара в районе населенного пункта Джабык Карталинского района Челябинской области. Пожар перешёл на жилые строения. На ликвидацию пожара дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники”, - прокомментировали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию с лесными пожарами. Площадь возгорания составляет 4800 га.

По поручению прокурора региона Карена Габриеляна в пункты временного размещения людей в поселок Снежный прибыл Карталинский городской прокурор Сергей Чеурин.

“Прокурор пообщался с людьми, размещенными в местной школе, осмотрел условия размещения. Граждане едой, водой и спальными местами обеспечены, жалоб на условия размещения не поступило”, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В Карталинской городской прокуратуре организована «горячая линия» по телефонам: 8 (35133) 2-07-49, 8 (912) 345-67-89, на которую граждане могут обратиться по вопросам получения правовой помощи в сложившейся ситуации.

Напомним, огонь начал охватывать леса на юге Челябинской области вчера, восьмого июля. На подмогу южноуральским пожарным послали авиацию МЧС России: самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8. Рядом с поселком Джабык самолет БЕ-200 совершил четыре сброса воды объемом 36 тонн.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, южноуральцам помогут восстановить документы, уничтоженные или утерянные на пожаре.