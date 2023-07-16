В ДТП в Сосновском районе пострадали водители двух иномарок

В ДТП в Сосновском районе (Челябинская область), которое произошло в субботу, 15 июля, пострадали водители двух иномарок.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла около половины четвертого дня на 24-м километре автодороги «Западный обход Челябинска».

Водитель 2000 года рождения за рулем «Тойоты» при разрешенном здесь обгоне не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с ехавшим навстречу автомобилем «Ситроен», которой управлял мужчина 1957 года рождения.

Оба водителя получили телесные повреждения.

По данным управления ГИБДД по Челябинской области, за первые полгода 2023-го в регионе произошло 139 ДТП, где водители выезжали на встречную полосу, нарушая правила дорожного движения. В авариях погибло 62 человека и 230 было ранено.