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В Екатеринбурге пожар в многоэтажке унес жизни восьми человек

Ночью 12 января в Екатеринбурге произошел крупный пожар в доме № 7 по улице Рассветной. Горела квартира на 2 этаже, плотное задымление охватило все этажи.

«В условиях сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была организована эвакуация и спасение жильцов из горящего подъезда. Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе 9 детей), из них с помощью масок, дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России», - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На данный момент пожар потушен. Известно о восьми погибших.

Одна из женщин (позднее оказалось, что она вместе с дочерью погибла на пожаре) просила о помощи на своей странице в Twitter.

«9 этаж горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся», - писала она на своей странице в социальной сети.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».