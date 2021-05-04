В Еманжелинске будут судить водителя, насмерть сбившего старушку и находившегося в розыске

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Еманжелинска Сергея Афанасьева, находившегося в федеральном розыске за смертельный наезд на 80-летнюю женщину: мужчина скрылся с места ДТП.

Следствием установлено, что в августе 2019 года Афанасьев за рулем «Porsche» ехал по селу Еманжелинка Еткульского района со скоростью 112 километров в час. Пожилая женщина, которую он сбил на дороге, скончалась на месте.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, вину обвиняемый не признал. Уголовное дело в отношении него направлено в Еткульский районный суд.

Напомним, сразу после этого резонансного ДТП в социальных сетях появилась информация, что о том, что дело Афанасьева силовики могут «замять», потому что у него есть высокопоставленные покровители. Мужчина пытался скрыться от ответственности за границей, но у него это не получилось.