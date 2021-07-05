В Еманжелинске возбуждено уголовное дело в отношении двух теплоснабжающих организаций

В Еманжелинске (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о причинении ущерба ресурсоснабжающей организации.

Надзорное ведомство установило, что руководители теплоснабжающих предприятий ООО «Коммунальные системы» и ООО «Корвет» с ноября 2020 года по март 2021 года ненадлежащим образом выполняли обязанности по оплате за полученные энергоресурсы по договору поставки газа с ООО «НОВАТЭК - Челябинск», скрывая собранные от населения денежные средства, что повлекло образование задолженности в размере более 45 миллионов рублей.

«В частности, потребители своевременно вносили плату за энергосурсы, собираемость платежей составила более 90 процентов. Однако полученные от населения денежные средства должностные лица указанных организаций использовали на иные цели, создавая угрозу введения ограничения подачи газа на котельные и возникновения чрезвычайной ситуации. На счетах предприятий указанные денежные средства отсутствуют», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц организаций возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.