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В Еманжелинском районе в ДТП с участием четырех иномарок погиб водитель

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В Еманжелинском районе в ДТП с участием четырех иномарок погиб водитель

В Еманжелинском районе (Челябинская область) в лобовом столкновении четырех иномарок один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 31 января на 60 километре автодороги Челябинск-Троицк.

«Водитель автомобиля Форд Фокус, выехал на встречную полосу (выезд запрещён), где совершил столкновение с автомобилем Фольксваген Поло, после чего автомобиль Фольксваген совершил столкновение с автомобилем Киа Спортаж, под управлением водителя 1966 года рождения, и изменив траекторию движения, столкнулся с автомобилем Тойота Камри», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров автомобиля Тойота Камри получили травмы.