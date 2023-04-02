В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв: один человек погиб, 25 пострадали

В воскресенье, второго апреля, в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Один человек погиб, 25 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.

«Второго апреля 2023 года в 18 часов 13 минут в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв», - сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ, в помещении кафе произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек- военный корреспондент, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уточнил, на текущий момент известно о 25 пострадавших. По словам мера, 19 человек госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть», - заверил губернатор.

По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, отметили в СКР.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург, сотрудники петербургской полиции и экстренные службы. На место происшествия выехали руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России

Устанавливаются все обстоятельства и детали совершенного преступления.

Следователи Следственного комитета совместно с оперативными подразделениями принимают все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления.