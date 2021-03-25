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В Карабаше мужчина избил знакомого и оставил его умирать на лавочке

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В Карабаше мужчина избил знакомого и оставил его умирать на лавочке

В Карабаше (Челябинская область) присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт 48-летнему мужчине, который до смерти избил знакомого. Гособвинитель запросил подсудимому 14 лет и шесть месяцев лишения свободы.

«В судебном заседании установлено, что в ходе распития спиртных напитков, на почве личных неприязненных отношений между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес ему множественные удары руками, ногами и тупым твердым предметом в область головы и тела», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После этого он вытащил избитого товарища из дома и посадил на лавочку истекать кровью. Мужчина скончался от наружного и внутреннего кровотечения.

Присяжные заседатели признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Государственный обвинитель запросил подсудимому наказание в виде 14 лет и шести месяцев лишения свободы. На следующем заседании состоятся прения сторон. После чего суд предоставит последнее слово для подсудимого и удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.