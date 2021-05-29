В Копейске в ДТП с тремя автомобилями погиб человек и трое пострадали

В Копейске (Челябинская область) сегодня, 29-го мая, около восьми утра произошло жуткое ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали.

Авария со смертельным исходом случилась около дома №74 по улице Федотьева. Водитель 1976-го года рождения за рулем «Форда Транзит» на изгибе дороги о не справился с управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением мужчины 1965-го года рождения.

Как сообщает управление ГИБДД по Челябинской области, после этого «Форд» столкнулся еще и с автомобилем «Киа Сид», за рулем которой находился водитель 1967-го года рождения.

От полученных травм водитель «Форда» скончался на месте происшествия, водители двух других транспортных средств, с которыми он совершил столкновение, а также пассажир легковушки, женщина 1962-го года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По данным сообщества «Новости Копейск (В)Теме» в ВКонтакте, погибшего зажало в машине, один из пострадавших находится в реанимации (предположительно, с разрывом внутренних органов), два человека получили травмы средней степени тяжести.