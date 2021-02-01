В Копейске возбудили дело о махинациях с помещением для дошкольного учреждения

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В Копейске возбудили дело о махинациях с помещением для дошкольного учреждения

В Копейске махинации с покупкой помещения для дошкольников вылились в уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками местной администрации (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Нарушения выявила Контрольно-счетная палата региона, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«По предварительным данным, в 2019 году, согласно заключения специалистов Контрольно-счетной палаты Челябинской области, должностными лицами администрации города Копейска за счет бюджетных средств были приобретены нежилые помещения для размещения дошкольного учреждения без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений предъявляемым требованиям. В дальнейшем было установлено, что приобретенные нежилые помещения не соответствуют предъявляемым к ним санитарно-эпидемиологического требованиям, так как в них можно разместить меньшее количество воспитанников, чем было указано в конкурсной документации», - пояснил Шишков.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас следователи СК проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств и виновных должностных лиц.