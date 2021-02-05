В Красноармейском районе легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшая

В Красноармейском районе Челябинской области вчера вечером, четвертого февраля, в ДТП с участием иномарки «Фольксваген Поло» и автобуса ГАЗ-А64R45 пострадала 28-летняя девушка, находившаяся за рулем легковушки.
ДТП произошло в 17 часов 45 минут на 23-м километре автодороги Челябинск – Новосибирск. По предварительным данным, водитель иномарки, не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом, за рулем которого находился 60-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, в результате аварии водитель автомобиля «Фольксваген Поло» получила травмы и была госпитализирована. В автобусе ГАЗ никто не пострадал.