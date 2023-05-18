В Крыму сошел с рельсов грузовой поезд с зерном

Сегодня, 18 мая, произошел сход грузового поезда с путей под Симферополем в результате вмешательства посторонних лиц, сообщило ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

«Сегодня, 18 мая 2023 года, произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», сообщает телеграм-канал КЖД.

Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое.

В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет», - написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным Минтранса Крыма, по предварительной информации, в Симферопольском районе с рельс сошло восемь вагонов. Обстоятельства выясняются следствием.

Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено.

Закрыт перегон на участке Симферополь- Бахчисарай.

В связи с этим будет организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме – «поезд-автобус-поезд».

«Сегодня поезд 008С в 17.15 из Севастополя отправится из Симферополя. Пассажиры будут доставлены автобусами. Делаем все возможное, чтобы движение шло по графику», - отмечают в телеграм-канале поезда «Таврия» (перевозчик - «Гранд Сервис Экспресс»).

Движение пригородных поездов также временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.

На месте работают специалисты, направлены восстановительные поезда. «Восстановить железнодорожные пути в Симферопольском районе и открыть движение планируется сегодня к вечеру», - сообщил руководитель Минтранса Крыма Николай Лукашенко.