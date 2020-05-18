В Курганской области задержаны скотокрады из Челябинска

В Курганской области задержаны пятеро челябинцев, подозреваемых в краже скота. Ущерб составил более одного миллиона рублей. Следователем готовится ходатайство в суд о заключении их под стражу.

В межмуниципальный отдел МВД России «Щучанский» обратилась местная жительница, у которой из загона было похищено 27 голов крупного рогатого скота. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы животных, по которым они шли более 20 километров в поисках скотокрадов.

«В результате розыскных мероприятий оперативники нашли в лесном массиве в Челябинской области место передержки коров и телят. В момент, когда злоумышленники на грузовом автомобиле приехали за похищенными животными, их задержала полиция. У скотокрадов изъят автомобиль, на котором они уже успели вывести часть коров, а также две лошади, верхом на которых злоумышленники под покровом ночи вывели стадо из загона», - сообщили в ГУ МВД по Курганской области.

В настоящее время все 27 голов крупного рогатого скота возвращены хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Все фигуранты задержаны. Следователем готовится ходатайство в суд о заключении их под стражу.