В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников

В Кусе стражи порядка задержали курьера телефонных обманщиков. Он забрал деньги у пенсионерки, но не успел передать из организаторам схемы.

В районный отдел МВД обратилась местная жительница 1940 года рождения. Она рассказала, что ей на стационарный телефон позвонила женщина, представившаяся представителем правоохранительных органов, и сообщила, что ее дочь стала виновником ДТП. Звонившая пояснила – чтобы избежать уголовной ответственности дочери нужно заплатить 900 тысяч рублей. У пожилой женщины было только 125 тысяч рублей, но и эта сумма устроила «представительницу органов». Звонившая сообщила, что деньги нужно передать мужчине, который подойдет чуть позже.

После передачи денег потерпевшая созвонилась с дочерью, после чего поняла, что ее обманули.

Потерпевшая женщина подробно писала полицейским, как выглядел курьер.

Сотрудники уголовного розыска оперативно проанализировали маршрут его передвижения, установили место нахождения и задержали злоумышленника до того, как тот перевел деньги. Им оказался ранее не судимый житель Уфы 1997 года рождения, имеющий постоянное место жительства и работы, рассказали в пресс-службе главка.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). После окончания следственных действий деньги будут возвращены пенсионерке.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан объяснить пожилыми родственниками, что поступившая на телефон информация о попавшем в беду родственнике – стандартная уловка мошенников. При поступлении тревожной информации следует ее проверить. Для этого нужно самостоятельно позвонить близкому родственнику, который попал в беду. Ни в коем случае не следует передавать и перечислять деньги третьим лицам.