23.06.2023
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
23.06.2023
Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами
23.06.2023
Челябинский дзюдоист взял «серебро» Летних Игр паралимпийцев
23.06.2023
Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
20.06.2023
Челябинские полицейские задержали троих наркокурьеров
15.06.2023
Семейная драма: жительница Чебаркуля написала ложный донос на бывшего мужа
10.06.2023
«Защита» в действии - челябинские полицейские провели профилактическое мероприятие
09.06.2023
Михаилу Скокову присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ»
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023