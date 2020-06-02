В Магнитогорске автоледи протаранила крыльцо здания

В Магнитогорске (Челябинская область) автоледи врезалась в иномарку и потом «взлетела» на крыльцо здания. Виновница аварии и еще один человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла вечером первого июня на проспекте Пушкина.

«62-женщина, управляя автомобилем Ниссан Кашкай, не уступила дорогу автомобилю Хендэ Соната, под управлением 30-летнего мужчины, двигавшемуся по главной дороге и совершила с ним столкновение, после чего Ниссан Кашкай совершил наезд на препятствие (крыльцо здания)», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ниссан получила травмы и была госпитализирована, водитель автомобиля Хендэ Соната также получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.