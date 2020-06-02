ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Магнитогорске автоледи протаранила крыльцо здания

Происшествия
Сегодня, 12:41

В Магнитогорске (Челябинская область) автоледи врезалась в иномарку и потом «взлетела» на крыльцо здания. Виновница аварии и еще один человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла вечером первого июня на проспекте Пушкина.

«62-женщина, управляя автомобилем Ниссан Кашкай, не уступила дорогу автомобилю Хендэ Соната, под управлением 30-летнего мужчины, двигавшемуся по главной дороге и совершила с ним столкновение, после чего Ниссан Кашкай совершил наезд на препятствие (крыльцо здания)», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ниссан получила травмы и была госпитализирована, водитель автомобиля Хендэ Соната также получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 10:20
В Карталах пьяный водитель едва не сгорел заживо в автомобиле
Происшествия
Вчера, 14:00
В Аргаяшском районе в ДТП погиб человек
Происшествия
26.05.20 11:02
В Челябинске водитель иномарки сбил школьника
Происшествия
25.05.20 15:15
В ДТП в Брединском районе погиб 10-летний ребенок, его мама и брат госпитализированы
Вчера, 15:23
Челябинец лишился машины, оставив ее у автосервиса
Вчера, 14:57
Суд не выпустил из СИЗО замминистра строительства Челябинской области
Вчера, 14:00
В Аргаяшском районе в ДТП погиб человек
Вчера, 10:01
Челябинец едва не утонул, поспорив с другом, что переплывет Шершни
31.05.20 12:34
За сутки два новых случая смерти пациентов с коронавирусом – в Миассе и Октябрьском районе
29.05.20 16:00
Празднование дня рождения друга для парней из Челябинска может обернуться уголовным сроком
29.05.20 15:08
Экс-главе Копейска снова не удалось выйти по УДО
29.05.20 14:13
В Каслинском районе возбуждено уголовное дело за махинации с жильем для детей-сирот
29.05.20 11:14
В Вишневогорске женщина не смогла выбраться из тонущего автомобиля
29.05.20 10:51
В Миассе подросток, рыбачивший в охранной зоне ЛЭП, получил удар током
Общество
Сегодня, 12:38
В Челябинской области поэтапно возобновляют оказание плановой медпомощи
Общество
Сегодня, 13:13
Южноуральцев начали обследовать на иммунитет к коронавирусу
Новости
Сегодня, 13:42
Происшествия
Адвокатов-посредниц из дела экс-следователя Козлова не будут судить заново
Сегодня, 12:17
Общество
Дом культуры в Аргаяше закрыли на карантин
Сегодня, 12:13
Федерация
До октября в России запретили импортировать топливо
Сегодня, 12:07
Экономика
Челябинская область лидирует по темпам перечисления субсидий аграриям
Сегодня, 12:05
Федерация
Драгметаллы без НДС: в России нашли способ озолотиться
Материалы рубрики
Сегодня, 13:42
Происшествия
Адвокатов-посредниц из дела экс-следователя Козлова не будут судить заново
Сегодня, 11:22
Происшествия
В Челябинске 84-летняя женщина не смогла выбраться из горящего дома
Сегодня, 10:43
Происшествия
Пенсионерка из Миасса обезвредила грабителя обезжиривателем
Сегодня, 10:20
Происшествия
В Карталах пьяный водитель едва не сгорел заживо в автомобиле
Вчера, 15:23
Происшествия
Челябинец лишился машины, оставив ее у автосервиса
Теги
ДТП
ГИБДД
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика