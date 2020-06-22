В Магнитогорске будут судить водителя, который проехался по сотруднику ГИБДД

В Магнитогорске (Челябинская область) направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил сотрудника ГИБДД и проехался по его телу.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя города, обвиняемого по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», утверждено судом Правобережного района Магнитогорска. Преступление было совершено ночью 30 ноября 2019 года.

«Обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировав требования инспектора ДПС об остановке транспортного средства, умышленно совершил наезд на сотрудника, проехав по его телу колесами автомобиля, чем причинил здоровью стража порядка вред средней тяжести. Злоумышленник признал свою вину в полном объеме», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.