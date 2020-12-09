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В Магнитогорске девушка-подросток «заминировала» психбольницу

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали 16-летнюю девушку, которая сообщила о заминировании психоневрологической больницы. Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Сообщение о бомбе, которая находится в здании психоневрологической больницы, оперативникам поступило вечером восьмого декабря.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ряда других экстренных служб, которые провели обследование территории и здания заведения. Взрывного устройства обнаружено не было.

Оперативниками по «горячим» следам лжеминерша была задержана.

«16-летняя жительница Магнитогорска из хулиганских побуждений сообщила заведомо ложную информацию в отношении объекта социальной инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе УМВД Магнитогорска.

Напомним, в 2018 году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера) либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.