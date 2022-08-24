24.08.2022
В Челябинской области пятьдесят пар поженились в особенную дату августа
24.08.2022
В Магнитогорске от бешенства погиб домашний кот, вводится карантин
24.08.2022
Челябинцы теперь могут быстро получить справку на владение оружием
24.08.2022
В Челябинской области растут объемы ввода жилья
23.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 августа
23.08.2022
Нязепетровские коровы тянутся к детям и приходят прогуляться в парк
В Магнитогорске от бешенства погиб домашний кот, вводится карантин
16.08.2022
Полицейский спас челябинку от бешеной собаки
16.08.2022
В Челябинске введут карантин по бешенству в связи с гибелью домашнего кота
05.07.2022
В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка
21.06.2022
В Челябинской области от бешенства погибла восьмая по счету лиса
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022