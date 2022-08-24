В Магнитогорске от бешенства погиб домашний кот, вводится карантин

В Магнитогорске (Челябинская область) в третью неделю августа от бешенства погиб домашний кот, живший в доме по улице Красноармейской.

В микрорайоне города, где выявлено погибшее животное, по распоряжению правительства Челябинской области будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Напомним, во вторую неделю августа от бешенства погиб домашний кот в Челябинске, живший в доме на Барнаульской.

Как сообщила пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, с начала этого года в Челябинской области от смертельного вируса пали уже 46 четвероногих: 18 собак, две енотовидные собаки, десять лис, 13 кошек, две декоративных крысы и один еж.

Для сравнения, в Курганской области от бешенства в 2022-м году пало всего двое животных: корова и лиса.