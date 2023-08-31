В Магнитогорске пожарные пришли на помощь жителям многоквартирного дома

В Магнитогорске (Челябинская область) пожарные пришли на помощь жителям многоквартирного жилого дома по проспекту Карла Маркса.

Сообщение о пожаре поступило 30 августа в 23.33 сообщение, уже в 23.43 очаг возгорания был локализован.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, первый расчет прибыл на место за считанные минуты после поступления сигнала. Как оказалось, горела комната на третьем этаже. Пожарные спасли ее хозяина. Получивший ожоги мужчина был оперативно доставлен в больницу.

На начальном этапе также существовала угроза и для соседей пострадавшего магнитогорца, в том числе для пожилой женщины с ограниченными возможностями здоровья. Огнеборцы не допустили беды.

В причинах ЧП разбираются специалисты отделения дознания