В Магнитогорске силовики задержали афериста из Новосибирска

В Магнитогорске (Челябинская область) силовики задержали жителя Новосибирска, похитившего у пожилой женщины деньги по схеме «родственник попал в ДТП». Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции «Ленинский» Магнитогорска обратилась 80-летняя жительница города. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, сообщив, что ее родственник попал в ДТП. Для урегулирования ситуации мошенники попросили у нее крупную сумму денег. Приехавшему курьеру бабушка передала 200 тысяч рублей.

«Оперативники УМВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее судимый житель города Новосибирска. Полученные денежные средства он переводил на счет заказчика, а вознаграждение за услуги курьера использовал в личных целях», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания.

Требование по телефону денежных средств за разрешение проблемы является одним из распространенных способов мошенничества. Условно, такую схему называют «Ваш родственник попал в беду».

Ранее челябинские полицейские задержали двух молодых парней, которые обманывали пожилых людей, сообщая им, что их родственники попали в ДТП. Бабушки отдавали мошенникам все свои сбережения, только чтобы спасти своих родных от уголовного преследования.

На днях жительница Челябинска лишилась 800 000 рублей после телефонного разговора с мошенницей, которая представилась ее дочерью. Та ей сообщила, что якобы попала в ДТП и родственники пострадавшего человека требуют деньги.

Сотрудники полиции напоминают челябинцам о бдительности. Если вам поступил подобный звонок, прежде всего, не волнуйтесь, прервите разговор и сами перезвоните родственнику, о котором идет речь, чтобы проверить информацию.

Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить кому-либо еще из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее. В случае, если вы лишились своих денег, необходимо сообщить об этом в полицию.