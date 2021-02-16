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В Магнитогорске служебный пес Боярд по «горячим» следам раскрыл преступление

В Магнитогорске (Челябинская область) служебная собака по кличке Боярд Абвер Хуч

по «горячим следам» раскрыла кражу у пожилого человека. Это уже не первое преступление, раскрытое полицейским псом.

В дежурную часть отдела полиции «Левобережный» Магнитогорска обратилась 56-летняя жительница города. Она рассказала, что ночью к ней в квартиру проник вор и похитил бытовую технику на сумму порядка 25 тысяч рублей.

В составе прибывшей на месте преступления следственно-оперативной группы работали младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по городу Магнитогорску старший сержант полиции Динар Ибрагимов и его служебная собака по кличке Боярд Абвер Хуч.

«Прибыв на место, служебная собака взяла след, и, проследовав по улице, привела к подъезду, а затем к квартире, где находился предполагаемый подозреваемый в совершении преступления и похищенное имущество», - рассказал Динар Ибрагимов.

Вором оказался 23-летний безработный магнитогорец. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Пес по кличке Боярд Абвер Хуч служит в полиции уже четыре года и это не первое преступление, которое он помог раскрыть.

«Ему нравится выезжать на подобные преступления. Ранее собака также помогла раскрыть кражу из частного дома, когда преступники вынесли технику и спрятали ее на крыше, чтобы потом забрать. С кинологом у собаки очень хороший контакт», - сообщила сотрудник пресс-секретарь УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Какое поощрение ждет пса за раскрытое преступление пока неизвестно.