В Магнитогорске выпала из окна годовалая девочка

В Магнитогорске (Челябинская область) произошло новое ЧП с маленьким ребенком – из окна квартиры многоэтажного дома выпал малыш. Это уже пятый случай в городе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, годовалая девочка выпала с балкона второго этажа в Магнитогорске.

«Ребенок находится в реанимации Центра охраны материнства и детства, получает всю необходимую медицинскую помощь», - уточнили в министерстве.

Напомним, только в июне в Магнитогорске из окна выпали четверо детей (всего в этом году пятеро). Один ребенок погиб.

Пятилетний мальчик выпал из окна вечером 14 июня. Он получил травмы, не совместимые с жизнью и его не удалось спасти.

В среду, 16 июня, годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа и получил серьезные травмы. В воскресенье, 13 июня, выпал из окна четырехлетний ребенок, в начале июня – 17-летний подросток.