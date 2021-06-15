В Магнитогорске за сутки двое детей выпало из окна, один погиб

В Магнитогорске (Челябинская область) только за одни сутки двое детей выпали из окна. Один ребенок скончался от полученных травм.

Вечером 14 июня в Магнитогорске выпал из окна пятилетний мальчик. Малыш решил выглянуть на улицу и наклонился на москитную сетку. Сетка не выдержала, и ребенок вместе с ней вывалился с пятого этажа. Малыш получил травмы, не совместимые с жизнью и его не удалось спасти.

Кроме того, в воскресенье, 13 июня, выпал из окна четырехлетний ребенок. «Ребенок находится в больнице Магнитогорске, получает все необходимое лечение», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.

В конце прошлой недели за сутки из окна выпало трое детей – в Магнитогорске, Сатке и Златоусте. У всех пострадавших детей – политравмы. Они находятся в больницах, где им оказывают всю необходимую помощь.

«С приходом жаркой погоды ежегодно увеличивается количество случаев по выпадению из окон детей. Будьте внимательны, следите за малышами, не допускайте их к подоконникам и балконам», - настоятельно просят южноуральцев медики.

По данным Челябинского Гидрометцентра, во второй половине дня с 15 по 17 июня в южной половине Челябинской области местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36-37 градусов.