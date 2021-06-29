В Магнитогорске задержан контрабандист

В Магнитогорске (Челябинская область) заключен под стражу 21-летний местный житель, который заказал за границей крупную партию наркотиков.

Злоумышленник был задержан оперативниками, когда выходил из почтового отделения после получения им посылки из одной из зарубежных стран. В ходе личного досмотра в посылке был обнаружен пакет со светлым порошком, который был изъят и направлен на исследование.

Эксперты подтвердили наличие в представленном веществе синтетического наркотического средства, общая масса которого превысила 979 граммов, что является особо крупным размером. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства» и «Незаконное хранение и приобретение наркотических средств.