29.06.2021
В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала
29.06.2021
В Златоусте горит дом известного врача Рашида Шакурова
29.06.2021
В Магнитогорске задержан контрабандист
29.06.2021
Проект «Плодушка вместе с Олегом Митяевым подвел итоги – спектаклем и концертом
29.06.2021
В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида
29.06.2021
В Челябинской области за взятки будет судить экс-полицейского и директора автошколы
В Магнитогорске задержан контрабандист
28.06.2021
Знакомые попросили: челябинка отвезла в колонию посылку с наркотиком
16.06.2021
Озерчанин продавал наркотики, чтобы погасить кредит
15.06.2021
Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики
08.06.2021
Полицейские Челябинска нашли все «закладки» крупного наркосбытчика из Пласта
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021