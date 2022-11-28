В Миассе будут судить организаторов салона интимных услуг

Организатор салона интимных услуг в Миассе (Челябинская область) и его подельники окажутся на скамье подсудимых. В занятие проституцией были вовлечены 13 девушек.

Из материалов уголовного дела следует, что 43-летний житель Челябинска на территории Миасса организовал деятельность спа-салона, в котором оказывались услуги интимного характера. В числе «работниц» заведения оказались жительницы Миасса, Златоуста, Челябинска и других городов. В занятие проституцией организатор и его подельники вовлекли 13 девушек.

«Действовали организатор и три администратора. В дальнейшем полицейскими доказана легализация полученного преступного дохода в сумме 50 000 рублей. На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в региональном полицейском главке.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Миасский городской суд.