В Миассе пьяный уголовник напал на женщину

В Миассе (Челябинская область) росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении на местную жительницу. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

Задержать мужчину удалось благодаря тому, что его примеры запомнил сосед, который и спугнул нападавшего.

Сообщение о том, что в подъезде одного из домов неизвестный напал на женщину, поступило в отдел вневедомственной охраны Росгвардии. К прибывшим на место росгвардейцам подошел муж потерпевшей и рассказал, что на его 36-летнюю жену в подъезде напал мужчина. Он пытался отобрать у женщины личные вещи и ударил ее головой об перила. Напавшего спугнул сосед, и тот выбежал из подъезда. Сосед указал приметы подозреваемого и показал, в какую сторону тот убежал.

Наряд группы задержания вскоре обнаружил схожего по описанию мужчину. Пострадавшая опознала в нем нападавшего.

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно. Росгвардейцам пришлось надеть на него наручники.

Подозреваемого передали полиции для дальнейшего разбирательства.