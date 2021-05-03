В Миассе разыскивают поджигателя леса

В Миассе (Челябинская область) разыскивают поджигателя леса. В поджогах городских лесов, с территории которых огонь переходил на лесной фонд, подозревают мужчину на кроссовом мотоцикле.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ГУ лесами Челябинской области Ксения Барыкина, первого мая на территории Миасского лесничества было зафиксировано пять очагов возгорания – предположительно, по вине неизвестного на «железном коне».

Ксения Барыкина напомнила, что на Южном Урале продолжает действовать особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на вход и въезд в лес. В условиях особого режима суммы штрафов увеличиваются в два и более раз.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.