В Миассе сотрудник ГИБДД вылетел на встречку и врезался в «Форд», оба водителя погибли

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

В Челябинской области ФСБ пресекла серьезное коррупционное преступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Суд принял решение об аресте Байдавлета Тайбергенова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
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24.05.2022

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ДТП
ГИБДД
ГУ МВД по Челябинской области
Происшествия
25.05.2022 10:29
Фото: ГУ МВД по Челябинской области/ПСС региона

В Миассе сотрудник ГИБДД вылетел на встречку и врезался в «Форд», оба водителя погибли

В Челябинской области в ДТП погиб сотрудник Госавтоинспекции Златоуста, который по неизвестным причинам вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой «Форд Фокус», водитель которой также погиб на месте происшествия.

Авария произошла накануне, 24-го мая, на 1757-м километре автодороги «Москва – Челябинск», на территории Миасса.

Сотрудник отдела ГИБДД Златоуста, 2000-го года рождения, находился за рулем автомобиля «Шевроле Лачетти». «Фордом», ехавшим во встречном направлении, управлял мужчина 1964-го года рождения.

О ДТП агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области, отметив, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Назначено проведение служебной проверки.

В поисково-спасательной службе региона рассказали, что на месте страшной аварии, работали, занимаясь ликвидацией последствий ДТП, службы экстренного реагирования Златоуста и Миасса.

В ПСС Челябинской области уточнили, что лобовое столкновение произошло в районе стелы «Европа-Азия» и что в «Форде» находилась женщина, которая получила тяжелые травмы. Из салона иномарки ее достали спасатели, передав сотрудникам скорой медицинской помощи.

«Салоны автомобилей были настолько деформированы, что деблокировать тела погибших спасателям удалось только при использовании гидравлического инструмента», - отметили в ПСС региона.

Автор: Евгения Александрова
ДТП
ГИБДД
ГУ МВД по Челябинской области
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В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей

23.05.2022 11:51

Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой

23.05.2022 11:49

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

23.05.2022 11:47

Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист

23.05.2022 11:45

Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку

23.05.2022 10:51

В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»

23.05.2022 10:36

В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

23.05.2022 10:22

Челябинцы будут жить без горячей воды

23.05.2022 09:57

В нацпарке «Таганай» появились два «рыцаря леса»

23.05.2022 09:46

Стопроцентно российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

22.05.2022 20:14

За сутки заболело ковидом 120 южноуральцев, выздоровело 42, умерло четверо

22.05.2022 19:59

В понедельник в Челябинской области – сыро и ветрено

22.05.2022 19:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 мая

22.05.2022 14:50

В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании

22.05.2022 14:31

Турецкий политолог: Украина продолжает прикрываться от армии России «живым щитом» из иностранцев

21.05.2022 18:22

Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании

21.05.2022 18:15

Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей

21.05.2022 17:48

В Златоусте наступило «белое лето»