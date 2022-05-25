В Миассе сотрудник ГИБДД вылетел на встречку и врезался в «Форд», оба водителя погибли

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

В Челябинской области в ДТП погиб сотрудник Госавтоинспекции Златоуста, который по неизвестным причинам вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой «Форд Фокус», водитель которой также погиб на месте происшествия.

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Авария произошла накануне, 24-го мая, на 1757-м километре автодороги «Москва – Челябинск», на территории Миасса.

Сотрудник отдела ГИБДД Златоуста, 2000-го года рождения, находился за рулем автомобиля «Шевроле Лачетти». «Фордом», ехавшим во встречном направлении, управлял мужчина 1964-го года рождения.

О ДТП агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области, отметив, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Назначено проведение служебной проверки.

В поисково-спасательной службе региона рассказали, что на месте страшной аварии, работали, занимаясь ликвидацией последствий ДТП, службы экстренного реагирования Златоуста и Миасса.

В ПСС Челябинской области уточнили, что лобовое столкновение произошло в районе стелы «Европа-Азия» и что в «Форде» находилась женщина, которая получила тяжелые травмы. Из салона иномарки ее достали спасатели, передав сотрудникам скорой медицинской помощи.

«Салоны автомобилей были настолько деформированы, что деблокировать тела погибших спасателям удалось только при использовании гидравлического инструмента», - отметили в ПСС региона.