25.05.2022
Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца
25.05.2022
В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
24.05.2022
В Челябинской области ФСБ пресекла серьезное коррупционное преступление
24.05.2022
Суд принял решение об аресте Байдавлета Тайбергенова
24.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
24.05.2022
Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко
В Миассе сотрудник ГИБДД вылетел на встречку и врезался в «Форд», оба водителя погибли
23.05.2022
Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино
20.05.2022
В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку
13.05.2022
Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час
12.05.2022
Предприниматель, обвиняемый по делу о ДТП с футбольными фанатами, заключен под стражу
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022