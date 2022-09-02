В Миассе сотрудники ДПС задержали нетрезвого парня за рулем угнанного авто

В Миассе (Челябинская область) инспекторы отдела ГИБДД задержали подозреваемого в совершении угона легковушки.

Находясь на маршруте патрулирования в районе объездной автодороги, экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ИЖ «Ода». Полицейские остановили транспортное средство и выяснили, что за рулем находится 22-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий документов на машину.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что молодой человек хотел прокатить свою девушку по городу, поэтому решил угнать транспортное средство, которое было припарковано на улице Инструментальщиков.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Миасский городской суд вынес в отношении задержанного решение об административном аресте на десять суток.

Вместе с тем в отделе МВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».