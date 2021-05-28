В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка

В Миассе (Челябинская область) 58-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Avensis, сбил 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Дорожное происшествие случилось 27 мая в 18.40 в районе дома №17 на улице Керченская. По предварительным данным Госавтоинспекции, 10-летний мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. В этот момент он попал под колеса иномарки.

«В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сказали в отделении пропаганды ГИБДД Миасса.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.