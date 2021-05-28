28.05.2021
В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
28.05.2021
Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму
28.05.2021
В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
28.05.2021
Зеленый Марафон Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке Таганай
27.05.2021
В Челябинске начал работу ХХII фестиваль СМИ
27.05.2021
Пособница экс-мэра Миасса пыталась оспорить приговор
В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
26.05.2021
В Челябинске эвакуатор сбил ребенка на велосипеде
25.05.2021
Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
24.05.2021
На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП
21.05.2021
В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021