В Миассе вороны атаковали детей школьного лагеря

Спасатели миасского отряда поисково-спасательного отряда Челябинской области предотвратили атаки ворон на детей. Пернатые защищали от людей своего птенца.



Дети школьного летнего лагеря из Миасса гуляли на детской площадке и неожиданно подверглись налету группы ворон. К счастью, резкие пикировки не имели конкретную цель – это стандартное поведение пернатых родителей защищающих выпавшего птенца.

«Сезон первых «самостоятельных вылетов» из гнезд в самом разгаре. Кто-то из слётков сразу ловит поток, а кому не повезло, падают и некоторое время проводят на земле, под опекой взрослых», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.



Если вы подверглись налету птиц, не паникуйте, не подбирайте птенца, а позовите помощь. Защитив голову головным убором, а руки перчатками каждый взрослый может перенести малыша в безлюдное место, где птицы не будут тревожиться за безопасность своего потомства, и перестанут проявлять агрессию к прохожим.