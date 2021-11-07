В Нязепетровске для задержания пьяного водителя полицейским пришлось стрелять

В Нязепетровске (Челябинская область) сотрудники ДПС задержали пьяного водителя. Им пришлось стрелять по колесам, чтобы пьяный гонщик остановился.

В ночное время в ходе надзора за дорожным движением инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ-21100, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Кроме того, он проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке, хотел скрыться.

«Инспекторы ДПС организовали преследование, в ходе которого посредством сигнально-громкоговорящего устройства неоднократно требовали у водителя остановиться. В целях остановки транспортного средства полицейские применили огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела вверх инспектор ДПС произвел прицельные выстрелы по задним колесам автомобиля, в результате повреждения одного из них транспортное средство было остановлено», - сообщили в региональном полицейском главке.

Водитель, находившийся в состоянии опьянения, задержан. Им оказался 20-летний местный житель.

В отношении правонарушителя составлены пять административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Материалы направлены в суд.