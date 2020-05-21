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В обсерватор Челябинской области возвращены два сбежавших вахтовика

Происшествия
Сегодня, 15:05
Автор: 
Олеся Денисова

В обсерватор Челябинской области, созданный на базе санатория «Карагайский бор», возвращены два вахтовика с Чаяндинского месторождения, которые без разрешения покинули место принудительной изоляции.

Напомним, 17 апреля власти Якутии объявили карантин на Чаяндинском месторождении в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. На обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа данного месторождения трудилось более 10 тысяч человек, в том числе 199 жителей Челябинской области.

По распоряжению Алексея Текслера была организована доставка южноуральских вахтовиков домой. Всего было организовано три спецборта, на которых прибыли 188 человек. У восьми из них была обнаружена коронавирусная инфекция. Они госпитализированы в больницу Челябинска. Остальные направлены на обсерватор в санаторий «Карагайский бор» на трехнедельный карантин.

Одна из партий вахтовиков прибыла в аэропорт Магнитогорска 18 мая и сразу им было вручено постановление Роспотребнадзора о принудительной изоляции в обсерваторе. Но два южноуральца решили не дожидаться окончания карантина и самовольно уехали домой – в Магнитогорск и Агаповский район. Возвращали их в обсерватор по решению Верхнеуральского районного суда. Решение принято 20 мая.

Как сообщили агентству в пресс-службе Челябинского областного суда, ответчики в зал судебного заседания не явились, от получения извещения и копии искового заявления отказались, о чем составлен акт. Адвокат, защищавший их интересы по назначению суда, просил в исках отказать.

Суд пришёл к выводу, что, уклоняясь от изоляции в условиях обсерватора, нарушители поставили под угрозу как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих, которые по стечению обстоятельств могут оказаться в непосредственной близости.

Суд удовлетворил иск Роспортебнадзора в полном объеме. Решение о принудительной самоизоляции вахтовиков вступило в законную силу.

Нарушители принудительно доставлены в обсерватор, расположенный в санатории «Карагайский Бор». Им там предстоит провести две недели.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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