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В Октябрьском районе на пожаре погибла женщина-инвалид

Происшествия
Сегодня, 16:33

На пожаре в Октябрьском районе (Челябинская область) погибла женщина-инвалид. Она страдала страдающая психическим заболеванием и малоподвижностью, была предоставлена сама себе.  В момент ЧП дома были гости, но они распивали спиртные напитки.
Трагедия произошла вечером в  одном из частных домов поселка Круторярский Октябрьского района.
Пожар в одной из квартир частного дома на двух хозяев произошел около пяти часов вечера. В этот момент в квартире находилась женщина, ее супруг и гость супруга. А трое детей, младшему из которых тринадцать лет, гуляли на улице.  Муж с другом с самого утра распивали спиртное на кухне. Женщина-инвалид, страдающая психическим заболеванием и малоподвижностью, была предоставлена сама себе.  
Пожарную охрану вызвали соседи. Пожарно-спасательная часть находится всего в километре от данного адреса, поэтому огнеборцы уже через считанные минуты были на месте вызова. 
"Из квартиры шел густой дым. Хозяин сообщил, что внутри осталась его жена: он не смог ее найти в задымленной комнате. Вместе с подбежавшими детьми они пытались потушить пожар своими силами, но безрезультатно. Женщину обнаружили пожарные. Она получила серьезное отравление продуктами горения, несовместимое с жизнью. Со слов родственников, в силу своего заболевания, она не всегда отдавала отчет своим действиям, в том числе неоднократно бросала непотушенные спички и сигареты в комнате прямо на ковролин", - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. 
Дом был оборудован автономными пожарными извещателями. Но ни автоматическая пожарная защита, ни непосредственная близость пожарно-спасательного подразделения не спасли семью от трагедии.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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