В отношении ЧМК возбуждено четыре дела

Природоохранная прокуратура потребовала от ПАО «ЧМК» устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды. По материалам прокурорской проверки возбуждено четыре административных дела.
Природоохранная прокуратура проверила жалобы челябинцев на загрязнение атмосферного воздуха. В ходе проверки бвли установлены нарушения требований федерального законодательства об охране окружающей среды, атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, допущенные ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Проверка показала, что предприятие не в полном объеме осуществляет мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов производства, а также не обеспечивает достоверность учета переданных ООО «Мечел-Материалы» отходов производства в виде шлаков.
Челябинским природоохранным прокурором возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.
Материалы направлены на рассмотрение в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», природоохранная прокуратура потребовала взыскать с челябинского металлургического комбината 250 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс.
Напомним, ранее по требованию прокурора с предприятия уже взыскано 142,6 и 47,2 миллиона рублей.