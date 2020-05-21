В полиции Аргаяшского района умерла алиментщица

В полиции Аргаяшского района (Челябинская область) скончалась должница по алиментам. Она была доставлена туда после решения суда об административном наказании, но пробыв сутки в райотделе, ей стало плохо. Женщина скончалась.

В полицию Аргаяшского района 20 мая судебные приставы доставили местную жительницу, которая была подвергнута административному наказанию по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». На следующий день ей стало плохо. Несмотря на помощь медиков, она скончалась.

«Данный факт подтверждаем. Женщина находилась в помещении для административно задержанных лиц. Ей были вызваны медики, была оказана медицинская помощь, но она скончалась», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В настоящее время проводится проверка на установление всех обстоятельство произошедшего.