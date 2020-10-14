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В саду Челябинска старушка упала в заброшенный колодец и утонула

Происшествия
Сегодня, 10:17
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В одном из садовых товариществ Челябинска погибла 85-летняя женщина. Она забрела на заброшенный участок и упала в колодец, в котором была вода.

Смертельный случай произошел ночью 14 октября. Спасатели выезжали на поиски пожилой женщины в одно из садоводческих товариществ. Более двух часов они обследовали заброшенные участки, прилегающие к предполагаемому месту пропажи.

«На одном из соседних участков, давно простаивающем без ухода, женщина упала в заброшенный четырехметровый колодец, который оказался открытым и плотно заросшим травой. В нем была холодная вода. Глубина составляла около двух метров. Женщина утонула», - сообщили в областной службе спасения.

Сейчас ведется расследование происшествия, в результате которого 85-летняя женщина погибла в заброшенном колодце.

Станет ли этот случай уроком для нерадивых хозяев – неизвестно, но трагедии можно было избежать, если бы опасные участки, люки, колодцы, не использующиеся погреба были заранее огорожены или хотя бы прикрыты досками.

 

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