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В селе Челябинской области из-за аварии без газа остались 78 домов

В селе Маслово Уйского района во время морозов произошло аварийное отключение газоснабжения в 78 жилых домах. На место выехал районный прокурор и представители органа местного самоуправления, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Прокуратурой области организована проверка по факту отсутствия в селе Маслово Уйского муниципального района газоснабжения 78 жилых домов с количеством проживающих 151 человек в результате аварийного отключения», - уточнила Мамаева.

Для установления причин аварии и быстрого восстановления газоснабжения во время морозов на месте работают прокурор района вместе с представителем органа местного самоуправления.

Сельчанам, которые остались без газоснабжения, предоставили отопительные приборы. Им также предложили разместиться в близлежащих социальных объектах.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными лицами требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по оказанию услуг надлежащего качества», - добавила Мамаева.