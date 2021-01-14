В селе Челябинской области из-за аварии без газа остались 78 домов

В селе Маслово Уйского района во время морозов произошло аварийное отключение газоснабжения в 78 жилых домах. На место выехал районный прокурор и представители органа местного самоуправления, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
«Прокуратурой области организована проверка по факту отсутствия в селе Маслово Уйского муниципального района газоснабжения 78 жилых домов с количеством проживающих 151 человек в результате аварийного отключения», - уточнила Мамаева.
Для установления причин аварии и быстрого восстановления газоснабжения во время морозов на месте работают прокурор района вместе с представителем органа местного самоуправления.
Сельчанам, которые остались без газоснабжения, предоставили отопительные приборы. Им также предложили разместиться в близлежащих социальных объектах.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными лицами требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по оказанию услуг надлежащего качества», - добавила Мамаева.