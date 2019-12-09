В Шереметьево совершил посадку самолет из Челябинска с неисправным оборудованием

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием, летевший в столицу из Челябинска.

Об этом сообщают СМИ.

Самолет выполнял рейс из Челябинска в Шереметьево. «При снижении экипаж доложил о неисправности бортового оборудования», — рассказали ТАСС в экстренных службах. . Несмотря на неисправность оборудования, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. В настоящий момент выясняются причина ЧП.

Согласно данным онлайн-табло, сегодня утром в Шереметьево из Челябинска прилетели три воздушных судна: Airbus A320 (рейс выполняют авиакомпании Аэрофлот, Air France, KLM), Boeing 737-900 (авиакомпании Pegas Fly, Nordwind Airlines) и Sukhoi Superjet 100-95 (Аэрофлот, Air France, KLM). Время в пути 2 часа 27 минут.

взлетел с челябинского аэродрома в 8 часов 4 минуты (планируемое время вылета – 7.55), приземлился в московском аэропорту в 8 час 21 минуту (по расписанию – в 8.40).

Напомним, в мае уже были происшествия с самолетами Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100, который должен был лететь из Краснодара в Челябинск, сняли с рейса незадолго до вылета. Пассажиры уже находились на борту воздушного судна. Позже борт заменили и пассажиры прилетели в Челябинск на 1,5 часа позже запланированного.

В этот же день самолет, вылетевший из Москвы в Самару, экстренно вернулся в Шереметьево. Еще один Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Мурманск, также экстренно вернулся. В результате жесткого приземления борт загорелся, 41 человек погиб. Любовь Юрина.