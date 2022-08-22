В СИЗО Челябинска нашли тело насильника

В Следственном изоляторе № 3 Челябинска нашли тело мужчины, осужденного за изнасилование. По предварительной информации, он покончил с собой.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сказали в ГУФСИН.

В СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.