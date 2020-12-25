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В СК завершили расследование дела о разврате в детском лагере Челябинска

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника детского лагеря, обвиняемого в развратных действиях над детьми. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил руководитель Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Челябинской области Александр Колов.

В дальнейшем следователи передадут материалы уголовного дела в прокуратуру на проверку, после чего дело будет направлено в суд.

Напомним, несколько мальчиков стали жертвами сексуальных домогательств сотрудника детского лагеря «Мирумир» (поселок Каштак) 19 августа этого года. По предварительным данным, в момент совершения преступления был факт употребления подозреваемым спиртных напитков.

20 августа следователи возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия). Во время предварительного следствия был задержан подозреваемый, которому предъявили обвинение в совершении преступления. После чего его отправили под арест. Сейчас мужчина находится под стражей.

Добавим, что следователи не разглашают информацию о произошедшем в детском лагере в связи с тем, что пострадавшими являются дети.