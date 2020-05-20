В Сосновском районе игры в «собачью смерть» закончились смертью 10-летнего мальчика

Следственный комитет по Челябинской области начал проверку по факту смерти 10-летнего мальчика в Сосновском районе. Он погиб в результате игр в так называемую «собачью смерть».

Трагедия произошла 19 мая в поселке Трубный. Играл ли погибший в опасную для жизни и здоровья игру, связанную с добровольным причинением друг другу асфиксии (прим.ред.: «собачья смерть»), неизвестно.

Когда было обнаружено тело ребенка, то на его шее был трос, который затянулся слишком сильно. Предположительно, что 10-летний мальчик не смог из него выпутаться.

«По данному факту проводится доследственная проверка. На ее основании будет принято процессуальное решение. Оснований для того, чтобы предполагать, что смерть ребенка носила насильственный характер, нет», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Подобная трагедия произошла летом прошлого года в оздоровительном лагере «Ильмены». 25 июня было обнаружено тело 12-летнего подростка. Один из воспитанников лагеря «сыграл» с погибшим в эту опасную игру, в результате чего тот, испытывая кислородное голодание, потерял сознание и упал на пол и ударился головой. От полученных травм подросток скончался.

Виновной в трагедии была признана вожатая, в отряде которой числился подросток. По решению Миасского суда, с детского лагеря было взыскано порядка миллиона рублей в пользу родителей погибшего ребенка.

Суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу ответчика, просившего отменить решение.