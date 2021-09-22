В Сосновском районе в аварии пострадал пятилетний ребенок

В Сосновском районе (Челябинская область) водитель иномарки, который отказался проходить медосвидетельствование, врезался в отечественное авто. В результате аварии пострадали три человека, в том числе пятилетний ребенок.

Авария произошла 21 сентября в 16:30 на 1865 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Сосновского района.

«Водитель автомобиля Ауди А4 (отказ от медицинского освидетельствования), по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию совершил столкновение с движущемся впереди попутно автомобилем ВАЗ-2115», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

После этого отечественное авто опрокинулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры - женщина и пятилетний мальчик получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.