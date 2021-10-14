В Сосновском районе в аварии с грузовым тягачом пострадали три водителя

В Сосновском районе (Челябинская область) водитель большегруза устроил массовую аварию. Три человека госпитализированы.

Авария произошла сегодня, 14 октября, в 00:30 часов на 54 километре автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района.

«По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя автомобилем Рено (грузовой тягач) с полуприцепом, совершил наезд на автомобилем ВАЗ 21140, после чего автомобиль легковушка врезалась в автомобиль Лада Гранта, после чего автомобиль Лада Гранта совершил наезд на автомобиль ЛУИДОР», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водители автомобиля ВАЗ 21140, автомобиля ЛУИДОР и автомобиля Рено, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.



Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.