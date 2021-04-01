В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который дал взятку сотруднику ГИБДД

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за дачу взятки начальнику ГИБДД Пласта (Челябинская область) За 16 тысяч рублей он просил оформить документы по ДТП, которое не было своевременно зафиксировано. Мужчина тогда сбил косулю.

Прокуратура Пласта утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в даче взятки.

За 16 тысяч рублей он просил оформить документы по ДТП, которое не было своевременно зафиксировано. Водитель сбил косулю, но этот факт никак не отразил, а теперь ему нужно получить страховую выплату в 400 тысяч на ремонт машины.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, еезаконные действия обвиняемого были незамедлительно пресечены, обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.