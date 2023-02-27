В Троицке полицейские совместно с ФСБ задержали «закладчика»

Оперуполномоченными отделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Троицка (Челябинская область) совместно с ФСБ задержали «закладчика». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание наркосбытчика произошло на территории гаражно-строительного кооператива «Станкостроитель». У мужчины было изъято 11 свертков с «синтетикой».

«В ходе дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий в гараже у задержанного изъято порядка 60 граммов наркотического средства, подготовленного для дальнейшего сбыта на территории Троицка», - сообщили в региональном полицейском главке.

Затем мужчина показал еще 17 тайников со свертками в различных местах на территории города, которые он оборудовал за несколько дней до задержания.

Всего в ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции изъято порядка 110 граммов, являющимися, по заключению экспертов, синтетическим наркотиком. Установлено, что мужчина сбывал наркотическое средство через тайники-закладки, подыскивая потребителей посредством сети Интернет.

В настоящее время возбуждено уголовное.