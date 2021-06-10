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10.06.2021

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10.06.2021

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В Троицке сотрудники банка спасли от мошенников 3,5 миллиона накоплений пенсионерки

Пожилую жительницу Троицка (Челябинская область) пытались обмануть по телефону мнимые сотрудники банка. Благодаря специалистам финансово-кредитной организации 79-летняя женщина не перечислила мошенникам три с половиной миллиона рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что в течение двух дней троичанке поступали звонки от женщины, представлявшейся сотрудником банковского отдела контроля по хищению вкладов. В ходе беседы злоумышленница сообщила пожилой горожанке об имеющемся банковском счете с денежными средствами в сумме три с половиной миллиона рублей.

«Лжесотрудница банка пояснила, что для сохранения денежных средств необходимо снять всю сумму, находящуюся на счете, и через банкомат положить на другой номер счета, который она продиктует по телефону, так как сотрудники банка присвоили деньги троичанки. По словам звонившей, женщине выдадут меченые купюры, которые она должна будет положить на новый счет», - сообщили в региональном полицейском главке.

Бабушка отправилась в банк и заказала к выдаче всю сумму, хранящуюся на счете. При попытке обналичивания денежных средств к пенсионерке обратились сотрудники банка, в ходе разговора выяснившие причину обналичивания столь крупной суммы денег. Троичанке пояснили, что на телефон ей поступали звонки от мошенников, которые пытались похитить ее денежные средства, после чего специалисты финансово-кредитной организации незамедлительно обратились в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А вот жители Челябинска в очередной раз стали жертвами мошенников и перевели им около миллиона рублей.

Один из пострадавших рассказал полицейским, что ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка, которая сообщила, что с его банковского счета неизвестное лицо из Казани пытается списать денежные средства, а также к его личному кабинету привязан другой абонентский номер. После этого лжесотрудница пояснила, что банковская карта будет заблокирована и перевыпущена.

«Далее с потерпевшим связался коллега ранее звонившей девушки и сообщил, что нужно перевести денежные средства на новую банковскую карту, чтобы их не похитили мошенники. Для этого необходимо зайти в личный кабинет и осуществить перевод на указанный номер, что потерпевший и сделал, совершив два перевода по 64 и 65 тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Двум пострадавшим женщинам также позвонили лжесотрудники банков и сообщили о попытках списания денежных средств с банковских счетов. В ходе разговоров злоумышленники убедили потерпевших сообщить CVC-коды от карт после звуковых сигналов. После этих действий у женщин были списаны имеющиеся денежные средства.

Однако у одной из потерпевших произошла блокировка карты, после чего мошенники убедили ее проехать в отделение банка, разблокировать карту и восстановить доступ в онлайн-кабинет. После этого злоумышленники сказали снять деньги и перечислить их через банкомат на безопасные ячейки, выслав номера счетов женщине на мессенждер.

Далее злоумышленники сказали, что необходимо оформить кредит в другом банке, иначе кредит на ее имя возьмут мошенники. Женщина оформила кредит на сумму 227 тысяч рублей, сняла денежные средства в банкомате и перечислила их на указанные номера, которые мошенники называли «ячейками». Общая сумма ущерба составила 336 тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают, что сотрудники банка никогда не предлагают своим клиентам защитить сбережения или выполнить какие-либо переводы денежных средств посредством телефонного звонка.

«Если вам поступают сомнительные звонки от якобы сотрудников банка, никогда не сообщайте сведения о своих сбережениях, не диктуйте информацию о банковской карте, не сообщайте коды, приходящие вам в смс-сообщениях с номера банка. Если в отношении вас совершено противоправное деяние – незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции», - советуют стражи порядка.

Автор: Инна Шемаева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.06.2021 11:55

В Челябинской области пройдет шестой Парижский полумарафон

08.06.2021 11:54

Рубки в челябинском бору оказались санитарными

08.06.2021 11:48

В Златоусте появится новое пожарное подразделение

08.06.2021 11:37

В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома

08.06.2021 11:35

Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь

08.06.2021 11:19

В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты на штрафстоянку

08.06.2021 11:17

Челябинск вошел в тройку городов по пьяным преступлениям

08.06.2021 10:59

Челябинская область поддерживает деревенский бизнес