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В Троицке сотрудники ГИБДД сбили девушку

Происшествия
Сегодня, 10:05
Автор: 
Инна Шемаева

В Троицке (Челябинская область) экипаж ДПС сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В региональном полицейском главке по данному факту началась проверка.

ЧП с участием сотрудников полиции произошло вечером 20 мая. Экипажу ДПС поступила информация о том, что по городу передвигается автомобиль, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка вдвинулись на задержание. На улице Гагарина, вблизи дома № 82, при въезде на регулируемый перекресток патрульным автомобилем был совершен наезд на девушку, которая переходилапроезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 21-летняя девушка, получила травмы различной степени тяжести.

«На месте происшествия экипажем ДПС ей была оказана доврачебная помощь, вызвана бригада медработников, которая доставила пострадавшую в медицинское учреждение. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сейчас в полиции проводится служебная проверка. В случае установления вины инспекторов ДПС, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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