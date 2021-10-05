В Троицком районе Интерпол задержал разыскиваемого правоохранителями Чехии вымогателя

В Троицком районе (Челябинская область) задержан иностранец, находившийся в международном розыске.

Мужчину разыскивали правоохранительные органы Чехии - по подозрению в совершенном в составе группы лиц вымогательстве, кражах с незаконным проникновением в жилище и хулиганстве.

Преступления были совершены в период с октября по декабрь 2015 года на территории Чешской Республики.

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, злоумышленника задержали оперативники отдела НЦБ Интерпола и межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» во взаимодействии с коллегами из регионального пограничного управления ФСБ.

В настоящее время решением Троицкого городского суда разыскиваемый помещен под стражу до решения вопроса о его выдаче правоохранительным органам Чехии.