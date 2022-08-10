В Троицком районе при попытке на спор переплыть реку утонул 27-летний парень

В реке Увелька (Троицкий муниципальный район, Челябинская область) утонул молодой парень, который решил на спор переплыть водоем.

Компания молодых людей устроила заплыв через реку в районе Кирсарая. Со слов очевидцев, они переплыли Увельку в одну сторону, поплыли обратно, но устали, развернулись в воде и вернулись к противоположному берегу. Где и когда утонул 21-летний товарищ, никто не заметил.

«Спасатели Троицкого отряда ПСС Челябинской области вели поиск на месте ЧП одновременно с двух берегов, в ходе очередного погружения водолазной группы на двухметровой глубине, в восьми метрах от берега тело погибшего было обнаружено, транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Отметим, подобное ЧП (но без летального исхода) произошло на Первом озере Челябинска: 27-летний молодой человек поспорил с друзьями, что переплывет озеро. Когда он отплыл от акватории пляжа «Восточный берег» примерно на 1,7 километра, то почувствовал, что сил вернуться назад уже нет. Спасатели пляжа «Первоозерный» заметили незадачливого спорщика и поспешили ему на помощь. Выбившегося из сил пловца эвакуировали в лодку и высадили на берегу.